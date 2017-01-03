В американському штаті Алабама вирує потужний торнадо. Є загиблі

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На американський штат Алабама обрушився потужний торнадо. За інформацією телеканалу ABC, вже є четверо загиблих - їх тіла були знайдені в місті Рехобет в одній з будівель.

Через стихію, що розгулялася, пошкоджено багато будинків та споруд. Крім того, в районі через сильні зливи зафіксовані повені.

За даними Associated Press, штормові вітри і дощі спостерігалися протягом останньої доби в ряді регіонів південних штатів США. А в Луазіоні негода призвела до того, що без електроенергії залишилася приблизно сотня тисяч чоловік.