Розлючений натовп намагався розправитися з турецьким дизайнером
Інцидент стався в аеропорту імені Ататюрка, де люди чекали модельєра, депортованого з Кіпру.
У Стамбулі розлючений натовп намагалася розправитися з турецьким дизайнером Барбадос Шансалом, який розкритикував в соціальних мережах владу Туреччини.
Як повідомляє газета Hurriyet, інцидент стався в аеропорту імені Ататюрка, де люди чекали модельєра, депортованого з Кіпру. Натовп зупинили правоохоронці, які затримали Шансала і доставили його в поліцію.
Нагадаємо, під Новий рік дизайнер виклав в соціальних мережах відеоролик, на якому звинуватив владу Туреччини в корупції і розкритикував її за масові затримання. У підсумку він був депортований на батьківщину за запитом турецької влади.
За даними місцевих ЗМІ, турецька поліція ще звернула увагу і на той факт, що відеозвернення було опубліковано Шансалом за півгодини до теракту в нічному клубі Стамбула, при якому загинули 39 осіб і отримали поранення ще 69.