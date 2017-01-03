Розлючений натовп намагався розправитися з турецьким дизайнером

У Стамбулі розлючений натовп намагалася розправитися з турецьким дизайнером Барбадос Шансалом, який розкритикував в соціальних мережах владу Туреччини.

Як повідомляє газета Hurriyet, інцидент стався в аеропорту імені Ататюрка, де люди чекали модельєра, депортованого з Кіпру. Натовп зупинили правоохоронці, які затримали Шансала і доставили його в поліцію.

Нагадаємо, під Новий рік дизайнер виклав в соціальних мережах відеоролик, на якому звинуватив владу Туреччини в корупції і розкритикував її за масові затримання. У підсумку він був депортований на батьківщину за запитом турецької влади.

За даними місцевих ЗМІ, турецька поліція ще звернула увагу і на той факт, що відеозвернення було опубліковано Шансалом за півгодини до теракту в нічному клубі Стамбула, при якому загинули 39 осіб і отримали поранення ще 69.