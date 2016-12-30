Італієць, який створив «Kinder Surprise», помер у віці 83 років

Вільям Селайс, який допоміг створити надзвичайно популярні шоколадні яйця для дітей «Кіндер Сюрприз», помер в Італії в четвер у віці 83 років, повідомляє The Local.

Селайс проходив лікування інсульту в лікарні в північноіталійському місті Павія.

Він приєднався до продуктової групи «Ферреро» в 1960 році і став правою рукою боса компанії Мікеля Ферреро, провидця, який винайшов шоколад Nutella і популяризував фундук. Мікель помер у 2015 році.

У 1970-ті роки шоколадний магнат шукав кошти, щоб обійти сезонний характер популярності крашанок і знайти застосування для відповідних прес-форм, які не мали застосування протягом більшої частини року.

У результаті з’явився «Kinder Surprise» — шоколадне яйце, що містить маленькі пластмасові деталі іграшок, які збирають діти. Вміст капсули всередині яйця варіюється в широкому діапазоні, тому успіх продукту був швидким і стабільним.

Ферреро продав мільярди яєць «Kinder Surprise» за більш ніж 40 років і стверджував, що їхнє щомісячне виробництво потребує такої кількості шоколаду, якого достатньо, щоб вкрити 400 000 квадратних метрів велетенської міської площі в мексиканському місті Монтеррей.

«Винахідником був Ферреро, я був просто матеріальним виконавцем», — часто повторював Селайс, але слід зазначити, що він зіграв значну роль у створенні інших відомих продуктів, таких як Ferrero Rocher і шоколадно-кавових цукерок Pocket Coffee.

Селайс вийшов у відставку в 2007 році, отримавши премію в розмірі € 400 000. Ці гроші він вклав у кампус Color Your Life на італійській Рив’єрі, місце, спрямоване на створення дітям у віці від 13 до 18 років умов для розвитку їхніх талантів.

Варто додати, що шоколадні яйця «Kinder Surprise» заборонені в Сполучених Штатах через закон 1938 року, який забороняє розміщення будь-яких предметів в харчових продуктах, в той час як у Чилі вони були заборонені влітку минулого року в рамках нового законодавства, спрямованого на боротьбу з ожирінням.