Франція залучить 90 тисяч поліцейських і солдатів для охорони новорічних заходів

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Французька влада оголосила в четвер, що 90 тисяч співробітників поліції і солдатів забезпечуватимуть порядок на вулицях і дорогах Франції, повідомляє The Local.

Буде задіяно 52600 співробітників поліції і 36000 членів регіональних жандармерій по всій країні.

Близько 1000 військовослужбовців, які працюють в рамках програми Sentinelle також будуть розгорнуті з владою.

Очільники поліції запевнили, що особлива увага буде зосереджена довкола тих областей, де зазвичай збираються великі натовпи.

Деякі зони будуть оточать великими бетонними загородженнями, щоб перешкодити можливим спробам терактів за допомогою вантажівок, схожих на ті, які трапилися в Берліні цього місяця, де 12 людей загинуло, та в Ніцці на початку цього літа, коли загинули 84 людини.