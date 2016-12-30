У відповідь на санкції США Росія закриває англо-американську школу в Москві

Російська влада розпорядилася закрити Англо-американську школу в Москві, де вчаться, в тому числі, діти дипломатів, про це повідомляє CNN з посиланням на «американського чиновника». Школа почала діяти ще в 1949 році і до теперішнього часу в ній проходило навчання 1250 дітей з 60 різних країн (в тому числі і Росії), інформує «The Insider».

Нагадаємо, вчора Барак Обама відправив 35 російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, розпорядився закрити дві «дипломатичних дачі», а також вніс до санкційного списку ряд представників російських спецслужб і хакерів, підозрюваних в кібер-атаках на США.