У чеських магазинах продавали чай з галюциногенами

Це галюциногенні речовини, велика кількість яких є для людини токсичною, повідомляє Prague-Express.cz з посиланням на прес-службу Державної сільськогосподарської і продуктової інспекції Чехії.

Конкретно йдеться про чай «Herbal Tea (Loyd) - máta s brusinkou a bylinkami» в упаковці вагою 40 грамів з терміном придатності до 31 липня 2017 року.

Зміст атропіну в ньому становить 206 мікрограмів на 1 кілограм, скополаміну — 31,7 мікрограма на 1 кілограм.

Інспекція закликає людей, які купили цей чай, не вживати його.

Торговельну мережу, найімовірніше, оштрафують.