В аеропортах Москви скасували понад 40 рейсів

Вранці 30 грудня авіакомпанії скасували понад 40 рейсів з Москви, ще близько десятка затримується, повідомляє агентство Anadolu з посиланням на дані онлайн-розкладу московських аеропортів.

Найбільше число рейсів скасовано в аеропорту «Шереметьєво» — 41, виліт ще семи затримується. У «Домодєдово» скасовані п'ять рейсів, виліт шести затримується. У «Внуково» скасованих рейсів немає.

У числі скасованих переважають рейси «Аерофлоту» по Росії.

Причини скасування та затримки рейсів не вказуються.