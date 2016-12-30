В Китаї розпочалось нове корупційне розслідування проти представників вищого керівництва Китаю
Боротьба з корупцією активізувалася з приходом до влади нового покоління керівників КНР.
Фігурантами кримінальної справи стали колишній заступник міністра Держбезпеки країни Ма Цзянь, колишній заступник губернатора провінції Гуандун Лю Чжіген, і один з чиновників Центрального комітету.
У Китаї вже кілька років проводиться внутрішньопартійне розслідування проти високопоставлених членів Компартії. Боротьба з корупцією активізувалася з приходом до влади нового, п'ятого покоління керівників КНР, повідомляють закордонні ЗМІ.