В Китаї розпочалось нове корупційне розслідування проти представників вищого керівництва Китаю

Фігурантами кримінальної справи стали колишній заступник міністра Держбезпеки країни Ма Цзянь, колишній заступник губернатора провінції Гуандун Лю Чжіген, і один з чиновників Центрального комітету.

У Китаї вже кілька років проводиться внутрішньопартійне розслідування проти високопоставлених членів Компартії. Боротьба з корупцією активізувалася з приходом до влади нового, п'ятого покоління керівників КНР, повідомляють закордонні ЗМІ.