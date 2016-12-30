ФБР і АНБ опублікували спільну заяву про кібератаки з боку Росії

У спільній заяві Агентства національної безпеки (АНБ) і Федерального бюро розслідувань, викладеній на сайті Міністерства внутрішньої безпеки США, йдеться, що хакерські атаки Росії - частина масштабної програми, спрямованої проти американських громадян і американського уряду, яка реалізується все останнє десятиліття. В дану програму також входили інформаційні кампанії проти державних організацій США і атаки на політичні інститути та інші важливі об'єкти.

Крім цього, стверджується, що Росія також провела кібератаки в інших країнах.

Нагадаємо, даний документ був опублікований після рішення чинного президента США Барака Обами ввести санкції проти кількох російських організацій і фізичних осіб з тієї причини, що вони мають відношення до хакерських атак на США під час президентських перегонів.