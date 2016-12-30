У Бразилії знайшли автомобіль зниклого грецького посла - всередині обгорілий труп

Про це повідомляє Globo.

За інформацією телеканалу, всередині транспортного засобу знаходилося обгоріле тіло людини. Поки немає інформації про те, ким є загиблий - призначено проведення експертизи.

Нагадаємо, про зникнення посла повідомила його дружина. В останній раз Кіріакоса Амірідіса бачили увечері 26 грудня. Відомо, що він перебував у відпустці, з якої повинен був вийти 9 січня.