Вагітні не від чоловіків: у нідерландській клініці проведено десятки процедур ЕКО з переплутаними спермою
В одній із клінік нідерландського міста Утрехт медики плутали зразки сперми.
Як повідомляє Euronews, помилки допускалися між квітнем минулого року і листопадом цього року.
За цей час процедуру ЕКО пройшли 26 жінок. Не виключається, що вони ростять або виношують дітей, біологічними батьками яких є не ті чоловіки, яких вони обрали.
Керівництво клініки помилку визнало. Подальша інформація уточнюється.