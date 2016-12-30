Вагітні не від чоловіків: у нідерландській клініці проведено десятки процедур ЕКО з переплутаними спермою

Як повідомляє Euronews, помилки допускалися між квітнем минулого року і листопадом цього року.

За цей час процедуру ЕКО пройшли 26 жінок. Не виключається, що вони ростять або виношують дітей, біологічними батьками яких є не ті чоловіки, яких вони обрали.

Керівництво клініки помилку визнало. Подальша інформація уточнюється.