Вагітні не від чоловіків: у нідерландській клініці проведено десятки процедур ЕКО з переплутаними спермою

Вагітні не від чоловіків: у нідерландській клініці проведено десятки процедур ЕКО з переплутаними спермою

В одній із клінік нідерландського міста Утрехт медики плутали зразки сперми.

Джерело: Відомості

Як повідомляє Euronews, помилки допускалися між квітнем минулого року і листопадом цього року.

За цей час процедуру ЕКО пройшли 26 жінок. Не виключається, що вони ростять або виношують дітей, біологічними батьками яких є не ті чоловіки, яких вони обрали.

Керівництво клініки помилку визнало. Подальша інформація уточнюється.

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