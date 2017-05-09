Гектар волинської землі коштує 1000 доларів

Про це він сказав під час ефіру програми "Протилежний погляд LIVE".

Коментуючи тему щодо зняття мораторію на землю, відомий аграрник не полінувався порахувати її середню вартість .

"Дві чи три тисячі гривень в рік ми сьогодні платимо за оренду одного гектара землі, - сказав він -. Множимо на 20 і буде 40 чи 60 тисяч гривень. В нашій області вона не буде коштувати 100 тисяч гривень. Не з тою земельною рентою, яка в нас є. Тисяча доларів – це середня вартість нашого волинського гектара", – зазначив Валерій Діброва.