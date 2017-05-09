Гектар волинської землі коштує 1000 доларів

Гектар волинської землі коштує 1000 доларів

Вважає директор сільськогосподарського підприємства "Пятидні" Валерій Діброва.

Джерело: Відомості

Про це він сказав під час ефіру програми "Протилежний погляд LIVE".

Коментуючи тему щодо зняття мораторію на землю, відомий аграрник не полінувався порахувати її середню вартість . 

"Дві чи три тисячі гривень в рік ми сьогодні платимо за оренду одного гектара землі, - сказав він -. Множимо на 20 і буде 40 чи 60 тисяч гривень. В нашій області вона не буде коштувати 100 тисяч гривень. Не з тою земельною рентою, яка в нас є. Тисяча доларів – це середня вартість нашого волинського гектара", – зазначив Валерій Діброва.

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