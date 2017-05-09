Волинь може залишитись без фінансування на ремонт доріг

Про це написав на своїй сторінці у Фейсбук директор департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка.

"Сподіваюсь це прочитають мої ковельські знайомі, друзі, родичі хто перекриває дороги. НЕмаю ніяких інших претензій бо люди таки мають право на протест АЛЕ прошу вислухати. Нікого не засуджую. Вважаю те що робилося 10-ки років на тому заводі справжньою бідою і т.д.

В минулому році із-за протестів перекриття доріг, блокування митниці, зміни керівництва ми втратили орієнтовно 250 млн грн. надходжень на дороги. Транспорт рушив через Львівську митницю, Рівненську. І львів'яни взяли рекордні 800 млн в 2016 році.

Налаштовували митницю на нормальну роботу після того довго і нудно. Тепер хтось дав ідею перекрити дороги. І треба ж так перекрити щоб знову взути митницю. Щоб на Волинь перестали йти кошти на дороги. А це останній рік експерименту. Не буде доріг просто.

ПРОПОНУЮ ПРОПУСКАТИ ФУРИ І ТО НЕГАЙНО І відразу ДАТИ В ПРЕСУ В Т.Ч. ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКУ ЩО ВАНТАЖІВКИ ВИ БУДЕТЕ ПРОПУСКАТИ (тект збережений, - Відомості").