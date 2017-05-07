На Волині третій день поспіль перекривають трасу «Київ-Ковель-Ягодин»

МВС Волині попереджає, що у зв’язку з проведенням безстрокових мирних акцій протесту на території Волинської області з 10:00 7 травня планується перекриття руху на автодорогах «Луць-Ковель», у селі Колодяжне Ковельського району, та «Ковель-Жовква», селище Турійськ.

Нагадаємо, що третій день поспіль поблизу сіл Заячівка та Озерне Ковельського району протестуючі перекривають рух автотранспорту в обох напрямках на автодорозі міжнародного значення «Київ-Ковель-Ягодин». Причиною перекриття є невдоволення місцевих жителів вивантаженням поблизу села Поворськ відходів з Ковельської філії ДП «Укрветсанзавод».