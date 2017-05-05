Рейковий автобус сполученням Ковель-Холм відправився в тестовий рейс

Рейковий автобус сполученням Ковель-Холм сьогодні, 5 травня, вирушив в тестовий рейс. Про це повідомляє "Укрзалізниця" у Facebook.

"Сьогодні в тестовий рейс залізничники відправили рейковий автобус сполученням Ковель-Холм, анонсований головою правління Войцехом Балчуном", - йдеться в повідомленні.

У двовагонному рейковому автобусі Pesa буде 182 місць для пасажирів. Планується, що він буде курсувати щодня, з Ковеля вирушати у 11:50, час в дорозі складе близько 2 годин.

Зупинки на проміжних станціях не передбачені, а прикордонний контроль здійснюватиметься під час руху поїзда. Для запобігання перевезення контрабанди у вагонах поїзда працюватиме відеоспостереження, а порушників митники будуть висаджувати в пункті пропуску Ягодин.

Нагадаємо, з 23 грудня курсує швидкісний потяг "Інтерсіті" сполученням Київ - Перемишль. Потяг долає відстань від столиці України до Перемишля за 7 год. 40 хв., а назад – за 7 год. 7 хв.