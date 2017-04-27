Волинь наполягає на 5-ти госпітальних округах

Днями відбулося засідання постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення,охорони здоров’я, материнства та дитинства, на якій розглянули матеріали щодо пропозицій створення госпітальних округів в області.

Нагадаємо, Волинська обласна рада вже висловлювала свою позицію з цього приводу на одній з сесій. Депутати визначилися, що в нашій області повинно бути 8 госпітальних округів з центрами в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Любомлі, Камені-Каширському, Маневичах та в Ратному.

Між тим, Кабмін не погодився на такий розподіл і депутатам запропоновано повернутися до цього питання.

Начальник управління охорони здоров`я ОДА Ігор Ващенюк наполягав на правильності позиції виконавчої влади області і заявив, що для Волині достатньо три госпітальні округи з центрами в Луцьку, Ковелі та Нововолинську. "Трагедії в тому, що мало госпітальних округів немає", -- переконує посадовець. Разом з тим, він визнає право на існування госпітального округу з центром в Камені-Каширському.

Пан Ващенюк закликав депутатів до прийняття мудрого та компромісного рішення. Крім того, він нагадав, що МОЗ України прийняло Примірне положення про госпітальний округ. Зважаючи на це, зі слів начальника профільного управління ОДА, потрібно підтримати пропозиції виконанвчої влади Волині.

Між тим, чимало питань до ОДА має депутат облради, головний лікар Любомльського МТО Володимир Дибель. Він вкотре нагадує, що Любомльська ЦРЛ має досить потужну матеріальну базу та обладнання, а тому Любомль може бути центром госпітального округу. Крім того, Володимир Дибель наголошував, що прикордонний статус Шацького та Любомльського районів та велика кількість відпочивальників на озерах влітку має слугувати вагомим аргументом для влади при при прийнятті остаточного рішення щодо госпітальних округів.

Ігор Ващенюк вважає, що хороше устаткування Любомльської ЦРЛ дає шанси їй стати лікарнею інтенсивного лікування 2 рівня. Разом з тим, він не бачить перспектив функціонування госпітального округу з центром в Любомлі, оскільки він надаватиме послуги менше аніж 120 тис. людей.

Заступник голови комісії Сергій Сівак не погодився з такою позицією і підтримав Володимира Дибеля. "У нас повинні бути створені госпітальні округи рівномірно до кількості населення", -- вважає депутат.

За те, щоб спільно відстоювати перед Києвом 5 госпітальних округів на Волині виступили Людмила Тимощук та Анатолій Філюк. Вони вважають, що таким чином можна буде залучити в область більше коштів державного бюджету, а для центрів госпітальних округів -- додаткове обладнання.

У підтримку позиції ОДА виступали депутати Олег Бегаль та Михайло Бегаль. Вони переконували, що потрібно виходити з реальних можливостей та відкинути політичні амбіції.

Голова постійної комісії Олександр Зінчук різко розкритикував підходи до впровадження медичної реформи в Україні. На його думку, причиною невдач є конфронтація між Урядом та профільним Комітетом Верховної Ради України. Пан Зінчук також не має довіри до урядових обіцянок додаткового фінансування госпітальних округів.

Після обміну думками, більшість комісії проголосувала за рекомендації для ОДА про створення на Волині 5 госпітальних округів з центрами в Луцьку, Ковелі, Нововолинську, Любомлі та Камені-Каширському.