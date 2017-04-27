На капремонт Волинського обласного онкологічного диспансеру можуть виділити 10 мільйонів гривень

Днями на засіданні постійної комісії обласної ради з питань соціального захисту населення,охорони здоров’я, материнства та дитинства депутати розглянули кілька клопотань обласних комунальних закладів про потреби у фінансуванні.

Зокрема, підтримано клопотання про фінансування з обласного бюджету на проведення ремонту та реставрації учбово-лабораторного корпусу № 3 Луцького базового медичного коледжу (по вул. Кафедральній, 4). Директор коледжу Аліса Хмелькова зауважила, що приміщення є історичною пам'яткою. Воно потребує укріплення фундаменту, перекриття даху та проведення опалення. На ремент та реставрацію будівлі просять майже 4 млн грн.

Підтримано також клопотання про фінансування з обласного бюджету на проведення капітального ремонту Волинського обласного онкологічного диспансеру. Головний лікар Людмила Бубенова зазначила, що на проведення робіт вже виготовлено проектно-кошторисну документацію. На виконання робіт потрібно 10 млн грн. Профільна комісія рекомендувала колегам з постійної комісії з питань бюджету, фінансів та цінової політики при можливості передбачити кошти в обласному бюджеті.

Підтримано звернення Громадської спілки «Спілка воїнів АТО Волині». Депутати рекомендують передбачити по 50 тис. грн для волинської обласної клінічної лікарні та волинського обласного онкодиспансеру для безкоштвоного проведення діагностики для учасників бойових дій на обладнанні цих закладів. Також підтримано пропозицію про виділення 1 млн 160 тис грн для проведення ремонту в 11 відділенні Волинської обласної психіатричної лікарні №1 м.Луцька.

Комісія заслухала і взяла до відома звіт діяльність Волинської обласної станції переливання крові. Рекомендовано знайти можливовсті в обласному бюджеті для придбання для цього закладу швидкозаморожувача для плазми. Для цього потрібно 1 млн 250 тис. грн.