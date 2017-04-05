У Ратному горів автомобіль керівника місцевого осередку партії «Об’єднання «Самопоміч»

Пожежа сталася вчора, 4 квітня, біля 23 години. Сім’я Івана Панасюка, теща та діти, пішли спати. Сам господар працював з документами. Саме за роботою з паперами дружина застала свого чоловіка і попросила спуститись повечеряти, бо завтра вранці йтимуть до причастя і відповідно сніданок відкладатиметься.

– Пройшло якихось п’ять хвилин і я вже був на кухні. У вікно побачив, що горить у дворі мій автомобіль, - розповідає Іван Панасюк. – Кинувся до шлангу з водою, що був на подвір’ї. Прибігли сусіди. До приїзду пожежників та поліції ми встигли погасити пожежу.

За словами господаря, згоріли два передніх сидіння, передня панель, обгоріли передні двері з обох сторін, повилітали вікна.

– Я спочатку подумав, що це замикання, про що й сказав прибулим поліцейським, - розповідає Іван Панасюк. – Була ніч, не дуже то й приглядався. Сьогодні, я вже можу стверджувати, що це підпал. Під час огляду автомобіля виявив на панелі пляшку, від якої несло бензином. А сусід розповів, що двері авто з боку, протилежного будинку, були відкриті. Жодної пляшки в авто не було, а двері я ввечері зачинив особисто на ключ.

Іван Панасюк повідомив, що подав офіційну заяву щодо розслідування обставин підпалу його автомобіля.

Юрист за фахом, Іван Панасюк започаткував соціальний проект «Правовий погляд на проблему з Іваном Панасюком». В рамках даної діяльності безкоштовно надає правову допомогу населенню, періодично виступаючи з консультаціями, юридичними коментарями в Ратнівській районній газеті та місцевому інтернет-сайті.

Нагадаємо, в кінці квітня відбудуться вибори голови Забродівської об’єднаної територіальної громади Ратнівського району. Боротьба за місце голови триватиме між кандидатами від БПП, «Укропу» та «Об’єднання «Самопоміч».