На дорозі Володимир-Волинський - Устилуг затримано автомобіль ЛНР з інспектором контрабандного відділу Ягодин
Водія "джипа" зупинили за порушення правил дорожнього руху.
2-го квітня на дорозі між пунктами Володимир-Волинський та Устилуг був затриманий інспектор контрабандного відділу “Ягодин”, який є меншканцем міста Володимир-Волинський.
З джерел стало відомо, що водія "джипу" Гранд Чероки зупинили за порушення правил дорожнього рухи, водій не включив світло фар за межами міста. Однак при перевірці документів, виявилося що автомобіль ніде не зареєстрований, а в техпаспорті відмітка ЛНР від 2014-го року.
Ведеться розслідування.