На Волині організаторам постачання наркотиків у виправну колонію оголошено підозру у злочині

Прокуратура Волинської області повідомила про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні з метою збуту у місцях позбавлення волі та збуті наркотичних засобів трьом членам організованої злочинної групи.

Вирішивши налагодити постачання у Маневицьку виправну колонію № 42 наркотичних засобів, 29-річний волинянин, який відбуває покарання у цій установі, залучив до співпраці двох неодноразово судимих громадян: 42-річного мешканця міста Калуша Івано-Франківської області та 38-річного маневиччанина.

Найстарший член групи незаконно купував на Івано-Франківщині пігулки "Субутекс", що містять у своєму складі наркотичний засіб – бупренорфін, та надсилав їх кур’єрською службою до смт. Маневичі.

Там інший член групи забирав вантаж та різними способами доправляв його у колонію або збував бажаючим купити наркотик "на свободі".

Збут же пігулок, а іноді – й інших наркотичних засобів (канабісу) – засудженим забезпечував безпосередньо організатор незаконного промислу.

Група займалася своєю діяльністю із серпня 2016 року, проте дуже швидко потрапила в поле зору правоохоронців.

26 січня 2017 року діяльність групи припинено й під час затримання учасників вилучено 16 пігулок "Субутексу".

Наразі усіх членів ОЗГ підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Триває досудове розслідування.