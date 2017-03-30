На Волині судитимуть винуватця ДТП, в якій загинуло подружжя

Прокуратура області скерувала до суду кримінальне провадження про порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб, 26-річним мешканцем села Старосілля Іваничівського району.

Майже опівночі 26 жовтня 2016 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння (вміст алкоголю в крові становив 2,5 проміле) за кермом технічно справного автомобіля марки «VOLVO V 40», молодик рухався по автодорозі сполученням «Павлівка-Іваничі» в напрямку Іванич та неподалік від в'їзду у селище допустив зіткнення свого авто з автомобілем "ЗАЗ-110307», який їхав у попутному напрямку.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 61-річний водій «ЗАЗ-110307» та його 58-річна дружина загинули.

Горе-водія обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 КК України, і невдовзі він постане перед судом, який і визначить йому міру покарання.

Довідково: санкція ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України за порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб, передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк до трьох років.