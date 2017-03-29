Обстріл Генконсульства Польщі у Луцьку – справа рук Росії, – Сергій Євтушок

Народний депутат від «Батьківщини» Сергій Євтушок був присутнім на засіданні сесії міської ради Луцька у зв’язку з терактом, що відбувся напередодні у місті.

«Це не просто сигнал від ворога, що чинить агресію проти нашої держави. Це чергова спроба Путіна зруйнувати українсько-польські відносини», - наголосив парламентар. Він зазначив, що вчинена провокація є спробою підірвати довіру до України не лише у поляків, а й в інших міжнародних партнерів.

«Росія таким чином хотіла показати, що українська влада не контролює ситуацію в країні, що у нас немає ні держави, ні жодних демократичних цивілізованих процесів. Цей випадок є наступом на національні інтереси України», - вважає представник фракції «Батьківщина». Окрім цього, Сергій Євтушок підтримав ініціативу депутатів Луцької міської ради, щодо направлення ноти підтримки польській громаді та звернення до вищих правоохоронних органів України з проханням розслідувати злочин.