Михайло Імберовський: Волинська громада повинна контролювати використання бюджетних коштів підприємствами комунальної власності

З такою пропозицією до колег депутатів звернувся голова фракції «Об’єднання «Самопоміч» в обласній раді Михайло Імберовський.

- У спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області сьогодні знаходиться понад 80 підприємств, установ та організацій, - ділиться думкою депутат. - Діяльність цих установ потребує контролю, адже вони є власністю громади, на їх діяльність щороку витрачається мільйони бюджетних коштів. Менеджмент комунальних підприємств працює не завжди успішно, а часто допускає і збитки, які доводиться покривати коштами обласного бюджету.

Взяти для прикладу санаторій «Турія». Ще років п’ять тому це був один з найкращих санаторіїв матері і дитини в Західній Україні. Та нездалий менеджмент і безконтрольність привели до того, що зараз ця обласна комунальна установа знаходиться в стані ліквідації, а на покриття збитків лише в минулому році з обласного бюджету витрачено 2 мільйони гривень.

Тепер цей санаторій фактично ліквідовано, а майно передано військовому ліцею, якому на енергоефективні заходи за пропозицією ОДА виділено 6 млн.грн. При цьому не зрозуміло, що це за заходи будуть, чи не завищені кошториси на роботи?

Незрозумілими є реальний фінансовий стан санаторію «Лісова пісня», хоча директор санаторію уже звільнився, але що він лишив своїм наступникам не ясно.

Більше 20 мільйонів грантових коштів Євросоюзу та обласного бюджету виділено на будівницьво водолікувального корпусу санаторію «Пролісок», однак як тепер виявилось, що він знаходиться у власності Гремяченської сільської ради, а не всієї волинської громади.Чому так сталось і хто винен – невідомо.

Значна сума коштів виділяється КП «Волиньенергософт» на виконання будівельних робіт, витрачання яких також потребує уваги.

Є ряд підприємств, серед яких Комунальна установа „Волинська обласна Мала академія наук”, Торгово-виробниче підприємство "Планета", обласний центр медичної статистики, Волинська обласна наукова медична бібліотека медична бібліотека, Обласне редакційно-видавниче підприємство "Надстир'я" та інші - доцільність функціонування яких для мене є загадкою. Чи взяти установу «Обласна стоматологічна поліклініка» , кому і які послуги вона надає, скільки приносить прибутку, а скільки благодійних внесків йде в кишені лікарів? Чому й кого навчає навчально-курсовий комбінат управління житлово-комунального господарства Волинської облдержадміністрації? Скільки екскурсій проведено і який дохід Комунального підприємства „Волинський обласний екскурсійно - методичний центр”? Яка ефективність діяльності Регіонального інформаційно-комп’ютерного центру управління освіти і науки Волинської обласної державної адміністрації?

-Для того щоб подібних питань було менше, мною зареєстрований проект рішення «Про незалежний аудит» , яким передбачається проведення незалежних аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств та установ спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, - говорить Михайло Імберовський. - Звичайно в нас працює постійна депутатська комісія, але мені здається, що вона не настільки має часу і фахових спеціалістів, щоб досконально вивчити специфіку діяльності того чи іншого підприємства. На мою думку, краще мати в штаті обласної ради декількох професійних аудиторів, а за потреби, за рекомендацією тієї ж депутатської комісії, залучати спеціалістів з аудиторських компаній, ніж щороку витрачати мільйони коштів на покриття збитків від безгосподарності. Сподіваюсь, що колеги підтримають цей проект. Пора врешті показати що ми є представники громади, які стоять на сторожі ефективного використання коштів волинян.