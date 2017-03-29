На Волині судитимуть працівника банку (фото)

Прокуратура Волинської області скерувала до суду кримінальне провадження про вимагання і одержання неправомірної вигоди у сумі 40 тис. грн. уповноваженим працівником однієї з банківських установ.

Викрито його 1 лютого 2017 року працівниками прокуратури Волині спільно зі співробітниками управління СБУ та слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області.

Працівник фінансової установи вимагав неправомірну вигоду від клієнта банку за вжиття заходів для закриття кредитного договору без фактичного погашення заборгованості та не ініціювання питання про стягнення пені.

Затримано його у момент отримання неправомірної вигоди.

Працівника банку обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 354 КК України (вимагання та одержання працівником установи, який не є службовою особою, неправомірної вигоди, за вчинення дій з використанням становища, яке займає працівник, в інтересах того, хто надає таку вигоду). Далі – слово за судом.