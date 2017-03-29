Прокуратура Волині характеризує обстріл Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку як теракт

Розслідування кримінального провадження про теракт, здійснений на території Генерального консульства Республіки Польща у Луцьку перебуває на особливому контролі прокуратури Волинської області, інформує сайт відомства.

Нагадаємо, близько 00:40 год. 29 березня 2017 року до чергової частини Луцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області надійшло повідомлення про вибух на території консульства.

Виїхавши на місце події, правоохоронці виявили завдані пострілом із невстановленої зброї пошкодження фасаду будівлі консульства.

На момент вибуху в приміщенні консульства перебував консул та охорона консульства, які не постраждали.

Під час огляду місця події вилучено металеві осколки, циліндричний предмет, зовні схожий на хвостовик до реактивної гранати, ринва з осколковими пошкодженнями. Також вилучено металевий предмет, зовні схожий на кришку тубуса ручного протитанкового гранатомету.

Відомості про терористичний акт (кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст. 258 Кримінального кодексу України) внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Прокуратурою області підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначено за слідчим відділом Управління Служби безпеки України у Волинській області.

Наразі проводяться заходи для встановлення обставин вчинення правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його скоєння.

Триває досудове розслідування.