Польське консульство у Луцьку розстріляли з гранатомета
Напад стався сьогодні опівночі.
Уночі невідомі стріляли в приміщення Генерального консульства Польщі у Луцьку, що на вулиці Дубнівській, 22б. Напад стався десь близько 00:30. Судячи з величини отвору в даху, стріляли з гранатомета чи якогось іншого “серйозного озброєння”.
Пізніше, віце-консул Кшиштоф Савіцкі підтвердив, що вночі хтось стріляв в приміщення консульства, ніхто не постраждав.
Приміщення, куди цілили зловмисники — службове, і на момент вистрілу там нікого не було. Сім’я консула мешкає у іншому крилі будівлі. Приміщення охорони — поверхом нижче.
Наразі територія консульства оточена патрульними. У приміщенні працюють представники СБУ та слідчо-оперативна група поліції.
Міністерство закордонних справ Польщі уже викликало посла України у Варшаві Андрія Дещицю і пообіцяло направити ноту протесту через напад на генеральне консульство країни в Луцьку. Про це йдеться у поширеній у середу консульством заяві МЗС Польщі, передає УНН.
"Ми підтверджуємо, що після опівночі за місцевим часом 29 березня цього року в будівлі Генерального консульства Польщі в Луцьку стався вибух. У зв'язку з цим інцидентом ніхто не постраждав. Було тільки пошкоджено фасад будівлі консульства", - йдеться у заяві.
Як зазначається, перевірка, проведена українською службою, показала, що "причиною вибуху є запуск снаряда з гранатомету".
"Ми очікуємо, що українські служби забезпечать ефективну і посилену охорону представництв в Україні якомога швидше і пояснять обставини події, виявлять і затримають злочинців", - сказано у заяві.