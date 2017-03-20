Заповіт особа може посвідчити будь-де, незалежно від місця проживання

Заповіт особа може посвідчити будь-де, незалежно від місця проживання

На запитання читачів щодо порядку отримання окремих нотаріальних послуг відповідає приватний нотаріус Ірина Онищук.

Джерело: Відомості

Я звернувся до нотаріуса в Луцьку з проханням  виїхати до бабусі, яка проживає в с. Котів Ківерцівського району   для посвідчення заповіту. Мені відмовили. А я знаю, що заповіт особа може посвідчити будь-де незалежно від місця проживання.   

Дійсно нотаріус  має право посвідчити заповіт , незалежно від адреси місця проживання людини, що звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії особисто в приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса або в приміщення державної нотаріальної контори.

Коли ж мова йде про ситуацію, пов’язану  із важким станом здоров’я особи чи іншими особливими обставинами, що не дають  їй можливості  прибути до робочого місця нотаріуса, тоді здійснюється виклик нотаріуса додому,  в лікарню, чи інше місце перебування такої  особи. Однак, в такому  випадку нотаріус  має право виїхати лише в межах нотаріального округу, в якому знаходиться його робоче місце.  В  місті Луцьку працюють нотаріуси Луцького міського та Луцького районного нотаріальних округів. Отож, відмова нотаріуса була правомірною і Вам необхідно звернутися до нотаріуса Ківерцівського районного нотаріального округу або в Ківерцівську державну нотаріальну контору.

Моя мама постійно проживала в Житомирському  районі Житомирській області, де після її смерті  залишились житловий будинок і земельна ділянка. Але останні роки свого життя вона проживала  і була зареєстрована в м. Рожище на Волині. Державний нотаріус Житомирської районної державної нотаріальної контори відмовила мені  у заведенні спадкової справи. Що мені робити?

Насамперед роз’яснюю, що діє основне правило, згідно якого місцем відкриття спадщини (тобто місцем заведення спадкової справи) є останнє місце проживання спадкодавця.  В той же час, законодавець  передбачив особливі  випадки, коли визначення місця відкриття спадщини має певну специфіку. Це стосується, зокрема, визначення місця відкриття спадщини після смерті військовослужбовців строкової служби, осіб, які навчалися в навчальних закладах, що розташовані поза місцем їх проживання, проживали у будинку-інтернаті для інвалідів, ветеранів, самотніх осіб та людей похилого віку, іншому закладі соціального призначення та окремих інших категорій громадян. 

Що ж стосується даного конкретного випадку,  то  Вам потрібно звернутися до приватного нотаріуса Рожищенського районного нотаріального округу або Рожищенської районної державної нотаріальної контори. Ними буде заведено спадкову справу та у встановленому порядку видано свідоцтво про право на спадщину.

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