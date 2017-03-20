Я звернувся до нотаріуса в Луцьку з проханням виїхати до бабусі, яка проживає в с. Котів Ківерцівського району для посвідчення заповіту. Мені відмовили. А я знаю, що заповіт особа може посвідчити будь-де незалежно від місця проживання.

Дійсно нотаріус має право посвідчити заповіт , незалежно від адреси місця проживання людини, що звернулася за вчиненням такої нотаріальної дії особисто в приміщення, яке є робочим місцем приватного нотаріуса або в приміщення державної нотаріальної контори.

Коли ж мова йде про ситуацію, пов’язану із важким станом здоров’я особи чи іншими особливими обставинами, що не дають їй можливості прибути до робочого місця нотаріуса, тоді здійснюється виклик нотаріуса додому, в лікарню, чи інше місце перебування такої особи. Однак, в такому випадку нотаріус має право виїхати лише в межах нотаріального округу, в якому знаходиться його робоче місце. В місті Луцьку працюють нотаріуси Луцького міського та Луцького районного нотаріальних округів. Отож, відмова нотаріуса була правомірною і Вам необхідно звернутися до нотаріуса Ківерцівського районного нотаріального округу або в Ківерцівську державну нотаріальну контору.

Моя мама постійно проживала в Житомирському районі Житомирській області, де після її смерті залишились житловий будинок і земельна ділянка. Але останні роки свого життя вона проживала і була зареєстрована в м. Рожище на Волині. Державний нотаріус Житомирської районної державної нотаріальної контори відмовила мені у заведенні спадкової справи. Що мені робити?

Насамперед роз’яснюю, що діє основне правило, згідно якого місцем відкриття спадщини (тобто місцем заведення спадкової справи) є останнє місце проживання спадкодавця. В той же час, законодавець передбачив особливі випадки, коли визначення місця відкриття спадщини має певну специфіку. Це стосується, зокрема, визначення місця відкриття спадщини після смерті військовослужбовців строкової служби, осіб, які навчалися в навчальних закладах, що розташовані поза місцем їх проживання, проживали у будинку-інтернаті для інвалідів, ветеранів, самотніх осіб та людей похилого віку, іншому закладі соціального призначення та окремих інших категорій громадян.

Що ж стосується даного конкретного випадку, то Вам потрібно звернутися до приватного нотаріуса Рожищенського районного нотаріального округу або Рожищенської районної державної нотаріальної контори. Ними буде заведено спадкову справу та у встановленому порядку видано свідоцтво про право на спадщину.