У Луцьку відбулось рейдерське захоплення влади «Укропом»

"Те, що відбулось у Луцьку вчора в сесійному залі міськради, інакше як рейдерським захопленням з боку «Укропу» не назвеш, - пише на своїй сторінці у фейсбук журналістка Галина Федоренко. - Але це ще квіточки, ягідки будуть пізніше, коли ці хлопці сядуть у крісло мера. Якщо хтось думає, що на півроку, то глибоко помиляється. Ці добродії зроблять усе, аби вибори відтягнути якнайдовше, аж до чергових. З іншого боку, ми станемо свідками, як під благими справами для міста та містян, здійснюватиметься дерибан землі, комунальної власності, а ще одіозні особи займуть найвигідніші посади і будуть усім нам диктувати умови праці та життя.

І останнє. Ми є свідками, як на наших очах Волинь перетворюється на вотчину Палиці. Як свого часу Балога з Медведчуком перетворили Закарпаття у свою вотчину на багато років".