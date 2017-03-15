Депутати Луцької міськради маніпулюють темою блокади, аби не голосувати за припинення повноважень голови

Депутати від «Укропу», «Батьківщини» і примкнулі до них вперто продовжують вимагати відкласти питання припинення повноважень луцького міського голови Миколи Романюка. Натомість розглянути питання незаконних дій влади щодо блокадників. Таким чином, вони намагаються відволікти увагу як журналістів, так і громади від надважливого питання – майбутнього тимчасово виконуючого обов’язки голови. Адже всім зрозуміло, що боротьба за в.о голови є для місцевих депутатів головною, а щоб провести свого, обов’язково потрібно дане питання зробити не першим, а хоча б третім. Другим – припинити повноваження Юлії Вусенко.

Закидаючи докір секретарю, нібито вона маніпулює іменем Миколи Романюка, насправді роблять усе, щоб прибрати її з дороги. Яким чином? У даному випадку – блокадниками.