Юлія Вусенко: "Укроп" робить все, аби затримати вибори мера у Луцьку

Секретар міськради Юлія Вусенко вважає, що Укроп" робить все, щоб сесія йшла за сценарієм даної пролітичної сили, а не як передбачено законодавством.

"Укроп" робить все, аби затримати вибори мера", - сказала вона.

«На сьогодні вибори у місті Луцьку затримує партія «Укроп», - заявляє Вусенко.

За словами Вусенко, це роблять з однією метою - захопити місце виконувача обов'язків голови, щоб мати можливість управляти бюджетними коштами. Правда не зрозуміло, для чого олігархічній силі гроші громади?