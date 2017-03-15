Луцька міськрада: Наша пісня гарна - починай спочатку

Однак сесія так і не ввійшла в дієве русло. Тривають дебати з приводу того, які питання виносяться і які варто почати розглядати першими.

Нагадаємо. На 19-ту сесію виносилось єдине питання – припинення повноважень Луцького міського голови Миколи Романюка. Однак боротьба за крісло в.о. голови не дає можливості дану сесію провести. Депутати, які є противниками нині діючого секретаря Юлії Вусенко («Укроп» , «Батьківщина» та прихильні до них) продовжують наполягати на тому, що першими потрібно винести питання про підтримку учасників блокади торгівлі з ОРДЛО. Сергій Була від Радикальної партії, приміром, наполягає обидва питання зняти, а в першу чергу розглянути питання земельні та ремонту. У свою чергу, Юлія Вусенко категорично стоїть на своєму: 19-ту сесію завершити і вже з обіду перейти до 20-ї.

Депутат Артем Запотоцький запропонував оголосити перерву, аби обговорити питання блокади, а потім проголосувати «два питання пакетом». А також, щоб не було спекуляцій з боку окремих керівників фракцій, він звернувся до ЗМІ викласти усі записи із погоджувальної ради. Також закликав громаду бути уважною, коли йтимуть голосувати на виборах.