Якщо луцькі депутати до кінця березня не зберуть сесію, Гунчик зробить подання про розпуск ради

Якщо Луцька міська рада не проведе сесію до кінця березня, голова волинської ОДА Володимир Гунчик подасть пропозицію до парламенту про перевибори депутатів. Про це він сказав у коментарі виданню «Волинь24».

«Депутати міськради постійно ведуть між собою перемовини. Я як голова адміністрації дуже уважно спостерігаю за цим процесом. Тому що, згідно із законом, у випадку систематичного не проведення сесій я маю право внести пропозицію до Верховної Ради України про перевибори депутатів міської ради. Поки що я не ставлю перед собою такого завдання, і не бачу необхідності його активізовувати. Моя позиція: хай депутати пробують домовитися між собою», – зауважив губернатор.

За його словами, перевибори депутатів – суттєве навантаження на бюджет, якого можна уникнути.

«Чомусь ніхто не говорить, що активно ведуться перемовини з Прилуцьким і може бути так, що будуть треті вибори, і ми весь час будемо бюджетні кошти тратити і тратити. Місто не переживе троє виборів – це величезні витрати», – впевнений Гунчик.

Проте губернатор визначив крайній термін, який дає луцьким депутатам для проведення сесії. Це – кінець березня. Затим Володимир Гунчик таки обіцяє почати процедуру розпуску ради.