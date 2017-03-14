Михайло Імберовський: Потрібно заборонити "ходіння" готівки у благодійних фондах та лікарняних касах

Депутат Михайло Імберовський пропонує навести лад з використанням благодійних внесків та пожертв на користь медичних закладів, які є об'єктами обласної комунальної власності.

"Як колишній страховик, я переконаний, що тільки страхова медицина здатна покращати стан справ у галузі охорони здоров'я. Але зараз також треба щось робити. Оскільки існує практика благодійних внесків і люди погоджуються їх сплачувати для того, щоб отримати якіснішу послугу, то потрібно вдосконалити сам механізм такої сплати коштів, щоб уникнути зловживань", -- поділився своїми міркуваннми депутат Михайло Імберовський в інтерв'ю для програми "Вісник обласної ради".

Депутат розробив і вніс на розгляд ради проект рішення, яким пропонує зобов'язати керівників обласних комунальних закладів сфери охорони здоров'я до 1 серпня 2017 року видати накази про заборону залучення готівкових коштів до благодійних фондів чи лікарняних кас через працівників, аби виключити людський фактор і не дати можливості спокуситися на людські пожертви нечистим на руку медикам.