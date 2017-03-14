Михайло Імберовський: Потрібно заборонити "ходіння" готівки у благодійних фондах та лікарняних касах

Михайло Імберовський: Потрібно заборонити "ходіння" готівки у благодійних фондах та лікарняних касах

Депутат пропонує до 1 серпня 2017 року видати накази про заборону залучення готівкових коштів до благодійних фондів та лікарняних кас.

Джерело: Відомості

Депутат Михайло Імберовський пропонує навести лад з використанням благодійних внесків та пожертв на користь медичних закладів, які є об'єктами обласної комунальної власності.  

"Як колишній  страховик, я переконаний, що тільки страхова медицина здатна покращати стан справ у галузі охорони здоров'я.  Але зараз також треба щось робити.  Оскільки існує  практика благодійних  внесків  і люди погоджуються їх сплачувати для того, щоб отримати  якіснішу послугу, то  потрібно вдосконалити сам механізм такої сплати  коштів, щоб уникнути зловживань", --  поділився своїми міркуваннми депутат Михайло Імберовський в інтерв'ю для програми "Вісник обласної ради".

Депутат розробив і вніс на розгляд ради проект рішення, яким пропонує зобов'язати  керівників обласних  комунальних закладів сфери охорони здоров'я  до 1 серпня 2017 року  видати накази  про  заборону залучення готівкових коштів до благодійних фондів  чи лікарняних кас  через працівників, аби виключити людський фактор  і не дати можливості спокуситися на людські пожертви нечистим на руку медикам.

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