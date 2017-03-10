Юрій Войтенко: Націоналізація ПриватБанку пішла лише на користь фінустанові

За словами керівника, сьогодні банк, не тільки легко пройшов процес націоналізації, він, як і завжди, знаходиться в числі перших і головних банків України по наданню населенню якісних та різнобічних послуг. Зараз свою роботу в якості державної фінустанови планує зосередити в основному на обслуговуванні населення, фізичних осіб-підприємців та малого й середнього бізнесу.

- Клієнти ПриватБанку сьогодні можуть бути абсолютно спокійними за свої гроші, - говорить Юрій Войтенко. - Ми отримали від держави докапіталізацію на суму 116,8 мільярда гривень. Цих грошей достатньо для того, щоб без проблем розраховуватись за депозитами, а також збільшувати об’єми кредитування.

Якщо говорити про роль ПриватБанку в системі фінустанов України, то варто наголосити, що за депозитами фізичних та юридичних осіб в ньому здійснюється близько 50% - 60% усіх платежів, а частка кредитних карток складає майже 70%. І цей процес залишається стабільним. Що говорить про високу довіру до банку з боку українців.

-На даний час у банку знаходиться 109 мільярдів ліквідних активів. Із них у касі та банкоматах – 9 мільярдів гривень, на коррахунках в інших банках і в НБУ – 21 мільярд грн, а ще - облігації в розмірі 79 мільярдів гривень. Таким чином активи покривають 63% всіх зобов’язань.

-Жодного іншого банку в Україні, який мав би таку ліквідну позицію, наразі немає, - говорить директор.

Керівник ПриватБанку не приховує, що в період потрясінь фінустанова втратила майже 30 мільярдів своїх пасивів. Зараз ситуацію не лише вдалось стабілізувати, але й вийти у плюс за гривневим ресурсом.

Серед стратегічних завдань банку на 2017 рік додати більше 11 мільярдів грн пасивної бази за рахунок фізичних осіб та зарплатних проектів. А також збільшити з 60% до 75% частку зарплатних проектів.

Що стосується кредитування, то цьогоріч передбачається 5 мільярдів видати на потреби населенню, 5 мільярдів – корпоративному сектору і ще 5 мільярдів – для малого та середнього бізнесу.

Гордість банку – Приват24

ПриватБанк унікальний тим, що майже 50 відсотків доходів збирає не за рахунок відсотків, а за рахунок операцій.

-Ми будемо й надалі активно розвивати інтернет-банкінг і хочемо заохотити перейти на віддалене обслуговування близько 500 тисяч клієнтів. Приват24 стане одним із пріоритетних напрямків ІТ-стратегії банку на 2017 рік, - розповідає Юрій Войтенко.

Він також повідомив, що найближчим часом Приват24 отримає новий дизайн, а з ним і нові функції. Зокрема, братиме участь у програмі електронний квиток, яка незабаром буде запроваджена у Луцьку і яка активно діє у Львові та Херсоні. Зазначимо, системою Приват24 в Україні користується сьогодні більше 10 мільйонів населення, його мобільним додатком – 5.5 мільйона. Людям зручно, бо мають можливість, не виходячи з дому, оплатити комунальні послуги, погасити кредити, переказати кошти, придбати квиток і навіть відкрити депозит.

Зарплатні проекти набувають популярності

На балансі ПриватБанку на Волині близько 130 тисяч зарплатних карт бюджетних та комерційних організацій, а також студентських карт. Важливо, що лише в Луцьку – 54500. І що найголовніше – зняття готівки з них безплатне не лише в мережі банкоматів ПриватБанку, а в усіх без винятку банкоматах України. А щоб бюджетники отримували зарплату вчасно, фінустанова зараховує гроші на зарплатні картки своїх клієнтів із власних коштів, що дозволяє своєчасно людям отримувати зарплату в разі, якщо гроші від держави надходять, приміром, із запізненням.

ПриватБанк активно задіяний у державних програмах

Серед програм, в яких активну участь бере ПриватБанк, це, зокрема, «Теплі кредити». Клієнти зможуть оформляти позику онлайн без відвідування фінустанови. Вартість «теплих» кредитів для населення та ОСББ становить 0% річних.

«Країна успішного бізнесу» (КУБ). На Волині за цією програмою видано кредитів близько 300 підприємцям на суму майже 30 мільйонів гривень. Програма передбачена для людей, які бажають розвивати власний бізнес.

Підтримка агробізнесу. Це не тільки кредитування діяльності, але й лізингові покупки.

«У нас достатньо коштів, аби почати реально кредитувати сектор економіки, підприємців та створювати нові робочі місця», - зауважив Войтенко. - Більше того, статус державного відкрив перед ПриватБанком нові можливості. Найголовніше те, що держава виступає гарантом за депозитами. Окрім того, націоналізація активувала розвиток існуючих та готових технологій, що сприяє чесній конкуренції.

Галина Федоренко