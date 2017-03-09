ProZorro відкриває 12 центрів компетенцій в регіонах України

Державне підприємство “Прозорро” за підтримки міжнародного фонду “Відродження” та TransparencyInternational Україна розпочало навчальну програму з закупівель для регіональних координаторів. Участь у спеціальному дводенному інтенсиві взяли дванадцять громадських активістів, які були відібрані з понад 70 фахівців в публічних закупівлях.

Навчальна програма спрямована на поглиблення знань в сфері публічних закупівель, необхідних для організації центрів компетенцій ProZorro в регіонах. Для того, щоб пройти відбір, кандидати повинні були мати достатній досвід тренерської роботи, розуміти принципи і процедури системи ProZorro, а також добре орієнтуватись в профільному законодавстві.

По завершенні навчання в 12 регіонах буде створено постійно діючі Центри компетенцій ProZorro. Координатори будуть допомагати у вирішенні проблемних питань пов’язаних з проведенням процедур закупівель, навчанням, моніторингом закупівель, а також забезпечуватимуть якісний зворотній зв’язок для вдосконалення та розвитку електронної системи і реформ в цілому.

Як зазначив перший заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов, навчання є запорукою успішного розвитку реформи публічних закупівель. “Минулого року ми проводили масові навчальні заходи по всій Україні. Представники команди ProZorro провели тренінги в кожному з регіонів мінімум 3-5 разів. Цього року ми окрему увагу приділяємо підготовці тренерів і консультантів - тих людей, які допоможуть створити регіональні центри компетенції і забезпечити н