"Укроп" теж голосував за оренду котельні на вулиці Карбишева в Луцьку

У п'ятницю, 3 березня, депутат Луцької міської ради Ігор Поліщук у програмі “Протилежний погляд” озвучив ніби-то таємну інформацію, що ДКП “Луцькттепло” платить за оренду котельні на вулиці Карбишева дев'ять мільйонів гривень.

Варто зазначити, що Луцька міська рада прийняла рішення від 27.10.2016 № 14/29 “Про надання дозволу на укладання договору оренди”. Цим рішенням обранці громади надали дозвіл державному комунальному підприємству “Луцьктепло” на укладення договору із товариством з обмеженою відповідальністю “Тепло-Енерго-Центр”. Також було затверджено й договір, де вказані усі умови оренди, у тому числі й її вартість. “За” цей документ проголосували 34 депутати, зокрема: 13 обранців громади від фракції “УКРОП” (у тому числі й Ігор Поліщук), 8 - “Солідарність”, 4 - ВО “Свобода”, 1 - “Радикальна партія Олега Ляшка”, 3 — “Народний контроль”, 3 - “Самопоміч”, 2 — ВО “Батьківщина”.

Відповідне рішення можна знайти на сайті Луцької міської ради у розділі “Нормативні акти”/ “Рішення Луцької міської ради”, адже інформація перебуває у вільному доступі і усі охочі мають можливість з нею ознайомитися.