Луцьк готується до отримання першого траншу від ЄБРР

Від юридичних радників Європейського Банку Реконструкції та Розвитку – компанії СіЕмЕс Камерон МакКенна (CMS Cameron McKenna LLC) до Луцької міської ради та до ДКП «Луцьктепло» надійшов перелік документів, які необхідно підготувати до першої вибірки коштів за «Проектом реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьк», що фінансуватиметься за кошти кредиту ЄБРР, Фонду Чистих Технологій, а також гранту від Фонду Східноєвропейського партнерства з питань енергоефективності та екології (E5P).

Довідково:

«Проект реконструкції системи централізованого теплопостачання у м. Луцьку», що реалізується ДКП «Луцьктепло» спільно з ЄБРР передбачає отримання коштів на заміну старих труб у тепломережі новими попередньо ізольованими, модернізацію існуючих котелень та систем управління, встановлення системи моніторингу і диспетчеризації, встановлення індивідуальних теплових пунктів у багатоквартирних будинках, а також котла на біопаливі в мікрорайоні підшипникового заводу.

Метою проекту є значне підвищення енергоефективності, зменшення втрат енергії, скорочення обсягів споживання природного газу та електрики, а також підвищення якості послуг теплопостачання в місті.

Інвестиції в реконструкцію та модернізацію інфраструктури централізованого теплопостачання забезпечать позитивні екологічні та соціальні ефекти, пов’язані з загальним підвищенням якості послуг теплопостачання у місті, підвищенням енергоефективності, зменшення споживання пального, втрат тепла і води, а також викидів в атмосферу. Крім того, реалізація проекту допоможе суттєво підвищити енергоефективність та дієвість енергетичного менеджменту в окремих будинках, створить стимули для збереження енергії кінцевими споживачами.