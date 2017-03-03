З 27 березня у Луцьку запрацюють валідатори

Заступник міського голови Сергій Григоренко на брифінгу для журналістів сказав, що непроста ситуація склалася з міським громадським транспортом, зокрема, необхідностю підняття ціни на проїзд. У міську раду надходять листи від перевізників, у яких повідомляється про скрутний економічний стан, заборгованість за пальне, необхідність ремонту автобусів. Біля міської ради перевізники робили попереджувальний страйк, під час якого заявили, що якщо протягом тижня питання не буде вирішуватися, вони будуть змушені провести загальноміський страйк. “Ми, як влада, не хочемо, щоб транспорт у місті зупинився на кілька днів, адже це спричинить великі незручності для лучан. З іншого боку, міська влада не піде на компроміс, який передбачає підняття ціни до необґрунтованого рівня. Про ціну квитка 4,50 - 5 грн не може бути й мови. За розрахунками, які затвердив Антимонопольний комітет, ціна може бути не більше 4 грн”, - сказав Сергій Григоренко. Наступного тижня ще має відбутися низка узгоджувальних нарад. Можливо буде скликане засідання виконавчого комітету, у п'ятницю планується проведення громадських слухань з цього питання.

Також буде оговорюватися можливе підняття ціни за проїзд у тролейбусах. Суттєво зросла ціна на електроенергію, тому ціна за квиток може зрости до 3-х гривень. “Наша принципова позиція - залишити ціну за проїзд для дітей і студентів 1 грн”, - акцентував Сергій Григоренко.

За словами Сергія Григоренка, з 27 березня у місті мають запрацювати валідатори, які будуть здійснювати електронний облік пасажирів. Нульові квитки будуть видаватися для пільговиків, щоб знати їх реальну чисельність, пільгові - для школярів, і для звичайних пасажирів квитки за повну вартість. Завершується навчання кондукторів на контролерів, операторів-валідаторів.

Наступного тижня також планується проведення конкурсу на заміщення посади директора КП “АвтоПаркСервіс”. На сьогодні є чотири претенденти.