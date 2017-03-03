29 березня — пленарне засідання 21-ої сесії міської ради
Відповідне розпорядження підписала секретар міської ради Юлія Вусенко.
29 березня 2017 року о 10:00 в залі засідань міської ради відбудеться пленарне засідання 21-ої сесії міської ради.
Відповідне розпорядження підписала секретар міської ради Юлія Вусенко
На сесію запрошуються заступники міського голови, депутати обласної ради, обрані в округах міста Луцька, члени виконавчого комітету міської ради, окремі керівники виконавчих органів міської ради, представники засобів масової інформації.