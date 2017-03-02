13-а школа Луцька потребує добудови: міська рада готова йти назустріч

Про те, що Луцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 13 потребує добудови, говорили на оперативній нараді цього вівторка. Крім того, є зареєстрована відповідна петиція батьків, діти яких навчаються у даному закладі.

А вже вчора секретар міської ради Юлія Вусенко, заступник міського голови Андрій Киця, начальник управління капітального будівництва Леонід Карабан, начальник управління освіти Олег Гребенюк та представники КП "Волиньпроект" зустрілися з представниками батьківської громади та дирекцією ЗОШ № 13 і обговорили питання добудови цього навчального закладу.

Як відомо, згідно обстеження стану будівельних конструкцій будівлі (корпус № 1) освітнього закладу в грудні 2016 року, проведеного комунальним підприємством «Волиньпроект, було виявлено ряд дефектів, які відображені в технічному висновку. Зокрема, згідно зі шкалою оцінки зносу елементів будівлі частина навчального блоку із дерев’яних конструкцій вважається ветхою; частина навчального блоку із цегляними стінами – незадовільною; санітарний блок – задовільним; блок спортивного залу – незадовільним.

Дерев’яна частина навчального корпусу № 1 побудована в 1952 році і експлуатується 64 роки, нормативний термін служби конструктивних елементів та опорядження будівель даного типу згідно додатку Б СОУ ЖКГ 75.11-35077234.0015:2009 «Правила визначення фізичного зносу житлових будинків» становить 30-50 років, тобто термін експлуатації перевищує нормативні показники.

Тому, враховуючи стан конструкцій, дерев’яна частина навчального корпусу № 1 рекомендована знесенню упродовж 2017-2018 років із розробкою проекту і будівництва навчального блоку для молодших класів.

Юлія Вусенко, Андрій Киця та усі учасники зустрічі оглянули старий корпус школи, де навчаються учні молодших класів, спортивний зал, харчоблок та узгодили план найближчих дій. Було дано відповідні доручення: до 10 березня дослідити територію довкола школи та вивчити технічні можливості для виготовлення проектно-кошторисної документації протягом наступних трьох місяців.

- Місто буде виділяти кошти на добудову школи почергово. Головне виготовити проектно-кошторисну документацію. Спочатку треба добудувати освітні приміщення, щоб перевести дітей початкової ланки у нові класи. Потім збудувати харчоблок, спортивний зал, - сказала Юлія Вусенко.

На виконання будівельних робіт потрібно близько 30 мільйонів гривень, тому, окрім коштів міського бюджету, розглядаються інші джерела фінансування.