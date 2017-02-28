Що робили воєнізовані люди під стінами Луцької міськради у день проведення сесії

Як стало відомо сьогодні, 28 лютого, під час прес-конференції для місцевих ЗМІ, в день проведення позачергової сесії Луцької міськради, 24 лютого, на стоянку під міськраду прибуло відразу три "буси" з працівниками воєнізованої громадської організації «Варта порядку». Хто покликав цих людей і яку функцію вони мали виконувати, наразі не відомо. Але факт перебування їх у день сесійного засідання біля приміщення органу місцевого самоврядування був зафіксований, повідомив заступник міського голови Сергій Григоренко.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 лютого, була скликана позачергова сесія, на якій стояло лише одне питання – визнання припинення повноважень міського голови Миколи Романюка у зв’язку зі смертю. Дві політичні сили «УКРОП» та «Батьківщина» в повному складі ігнорували проведення 19-ої сесії незважаючи на те, що вони були присутні у залі. Депутати не вставили свої картки для реєстрації. Натомість намагались зареєструватись в письмовій формі уже на 20-ту сесію. В результаті, сесія 19-та все-таки розпочалась, про що свідчить виконання гімну, хвилина мовчання вшанування пам’яті Миколи Ярославовича, перерви в засіданнях… однак головне питання так і не було проголосовано. Коли буде продовження 19-тої сесії наразі невідомо.

Що стосується присутності «Варти порядку» біля міськради, то напевно політичні сили, не варто здогадатись які, можливо, розраховували втілити сценарій силового методу вирішення питання. Адже не секрет, що згідно з законодавством, у разі відсутності голови повноваження тимчасово переходять до секретаря, у даному випадку Юлії Вусенко. Названі ж вище політичні сили бачать лише свою людину біля керма Луцької міської ради. І готові були на все : зірвати 19-ту сесію, звільнити Вусенко як секретаря з посади, переобрати свою людину, напевно уже домовились хто має бути, прийняти інші кадрові рішення. Тому, звісно, вони не очікували такого протистояння з боку депутатів інших політичних сил, самої Юлії Вусенко та, зрештою, і представників ЗМІ, які бачили як розгоряється дана ситуація.

Події п’ятниці, 24 лютого, показали місту хто є хто і на що готовий заради влади.