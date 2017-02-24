Луцькі судді долучились до всесвітнього флешмобу 22 Pushup Challenge

В Україні флешмоб 22 Pushup Challenge, який має на меті підтримати учасників бойових дій з посттравматичним синдромом, підтримку воїнів та загартування тіла, набуває значної популярності.

Не залишився осторонь і Луцький міськрайонний суд Волинської області, естафету якому передав Горохівський міський суд Волинської області.

23 лютого 2017 року флешмоб пройшов у приміщенні суду. Його учасниками стали судді та працівники апарату Луцького міськрайонного суду Волинської області, особливо приємно, що в даній акції також взяли участь представниці жіночої половини колективу суду.

Далі естафету передано суддям та працівникам апарату Апеляційного суду Волинської області та Господарського суду Запорізької області.