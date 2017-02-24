Юлія Вусенко: Зроблю все, щоб Луцьк не став предметом торгу та афер з боку нечистих на руку людей

- Сьогодні мала відбутись сесія міської ради, на якій, відповідно до законодавства країни, ми повинні були встановити факт смерті луцького міського голови Миколи Романюка. На жаль, сесія не мала можливості виконати дану місію, оскільки була перетворена рядом політичних сил на фарс. Я безпосередньо зараз хочу вибачитися перед родиною, друзями, всіма лучанами за безвідповідальні дії окремих депутатів. Мені було дуже прикро за дії колег, які, перебуваючи в залі, відмовлялися брати участь у роботі сесії, переслідуючи свої меркантильні та вузько партійні інтереси. Було боляче чути прохання Героя Майдану Артема Заполоцького, який приїхав на сесію на візку і просив розпочати роботу, але його прохання залишилося без відповіді. Я залишаю дії фракції «УКРОП» на їхній совісті, на совісті депутатів деяких інших фракцій, які долучилися до них і не вставили свої картки для голосування. Я хочу вірити, що здоровий глузд повернеться до них і жага влади відійде в сторону, принаймні, у ці дні. Я вкотре запевняю лучан, що виконуючи обов’язки луцького міського голови, зроблю все, аби в місті панував порядок, всі служби працювали з повною віддачею, а Луцьк не став предметом торгу та афер з боку нечистих на руку працівників.