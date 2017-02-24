Боротьба за владу у Луцькій міськраді буде гарячою

Ще до початку засідання позачергової 19-сесії, на якій стояло єдине питання – дострокове припинення повноважень Луцького міського голови Миколи Романюка в зв’язку зі смертю, дві політичні сили – «УКРОП» та «Батьківщина» - в повному складі не з’явились на 12 годину. А вже о 13-ій, коли за регламентом повинна була розпочатись чергова 20-а сесія, сесійний зал, за мінусом кількох депутатів, був заповнений ущент.

І ось тут почалось найцікавіше. Прибулі категорично відмовлялись брати участь у 19-ій сесії, мотивуючи тим, що прибули на 20-у. Щодо питання припинення повноважень Миколи Романюка, то вони пропонували включити його в порядок денний 20-ої сесії.

Для простої людини – це звичайна ситуація. Для політиків – це шлях не просто не допустити секретаря Юлію Вусенко до тимчасово виконання обов’язків голови міськради, а ще й позбавити її посади секретаря. Бо згідно з законодавством, в разі смерті голови саме до секретаря тимчасово переходить виконання обов’язків. Тому потрібно було все зробити, щоб першим поставити питання звільнення Вусенко з посади. Надалі обрати свою людину, яка буде виконувати обов’язки голови . Після чого в.о. підбере уже свою команду заступників, начальників департаментів і успішно працюватиме на наступні вибори. Мета – «УКРОП» за підтримки «Батьківщини» хоче повністю взяти в руки не тільки область, але й обласний центр. Що виграє «Батьківщина»? Можливо, на перших порах якісь посади, в сумарному відношенні – закріпить за собою міцно і надовго статус продажної політичної сили, яка не є самостійною в своїх рішеннях.

Але сталось не так, як гадалось. Юлія Вусенко виявилась не «по зубах». Депутати Радикальої партії, «Солідарності», «Свободи», Громадського руху "Народний контроль", «Самопомочі» (до речі, Вусенко депутат від «Самопомочі») - незважаючи на велике протистояння, зуміли витримати удар.

19-сесія все-таки розпочалася, але через постійні перерви та дебати депутати так і не проголосували за єдине питання – припинення повноважень Луцького міського голови Миколи Романюка.

Більше того, «УКРОП» та «Батьківщина» й далі продовжують наполягати, що 19-та сесія не відкрила свою роботу. Мовляв, кворуму не вистачило, зареєструвалось картками – лише 19 з 42 осіб. Хоча це не так. Фізично всі депутати були присутні у залі і навіть брали слово як для виступів, так і, згідно регламенту, просили перерви у засіданні. А те, що їм не вдалось переграти ситуацію…

Боротьба за владу, думається, буде лише набирати обертів. Але вже сьогодні можна чітко сказати – суперники рівноцінні, просто так ніхто не здасться.

Галина Федоренко