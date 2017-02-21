Юлія Вусенко: люди мають знати, як витрачаються гроші за комунальні послуги
Секретар Луцької міськради Юлія Вусенко наголошує на необхідності публічних звітів ЖКП.
Секретар Луцької міськради Юлія Вусенко сьогодні, під час оперативної наради, звернула увагу на те, що часто до міської ради звертаються лучани зі скаргами на роботу житлово-комунальних підприємств. За її словами, громадяни не завжди розуміють, куди йдуть їхні гроші, сплачені за утримання будинків і прибудинкових територій.
Тому Юлія Вусенко запропонувала провести публічні звіти житлово-комунальних підприємств, в яких надати населенню інформацію про виконані роботи у 2016 році та витрачені на це кошти. Крім того, було б добре, аби ЖКП розповіли про плани на 2017 рік, нагадали б місцевим жителям про правила утримання будинків. Зокрема, про те, що мають конкретно робити власники квартир у будинках та місцях загального користування.
Також секретар міської ради наголосила, що можна було б проінформувати і про переваги створення ОСББ.