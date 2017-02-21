22 лютого Луцьк попрощається зі своїм Героєм - загиблим військовим Максимом Гринчишиним

Важка трагедія знову торкнулася громади міста. У зоні проведення антитерористичної операції, під час виконання бойового завдання, від отриманого кульового поранення героїчно загинув Гринчишин Максим Ігорович.

Гринчишин Максим Ігорович народився 12 травня 1979 року. 14 серпня 2014 року був призваний на військову службу по мобілізації Луцьким об’єднаним міським військовим комісаріатом у військову частину В 4264 смт Старичі Львівської області, був командиром зенітно-ракетного взводу 1 механізованого батальйону 72 ОМБР. Під час військової служби підписав контракт на проходження військової служби за контрактом. Загинув 19 лютого 2017 року у боях під Артемівськом Донецької області.

Прощання з загиблим бійцем відбудеться 21 лютого з 14.00 години у нижньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору. 22 лютого об 11.00 у верхньому храмі Свято-Троїцького кафедрального собору — відспівування Героя, о 12.00 — громадянська панахида на Театральному майдані. 22 лютого в Луцьку оголосили Днем жалоби.