Юлія Вусенко: В ці трагічні дні закликаю утриматися від реалізації власних меркантильних та вузько партійних інтересів

- Наше місто переживає нелегкі часи. 3 лютого відійшов у вічність міський голова Микола Романюк. Важкі часи переживають родина, друзі, команда, але це також випробування для нашої громади, яка покаже її зрілість та цивілізованість. Цього тижня має відбутися сесія Луцької міської ради, яка повинна затвердити виконуючого обов’язки міського голови до моменту нових виборів. На жаль, ми змушені були перенести сесію з середи, 22 лютого на 24 лютого через ще одну трагічну подію. Війна проти окупантів на Донбасі забрала життя лучанина Максима Гринчишина. В середу місто ховатиме свого героя. Я закликаю всіх дотримуватися жалоби та проявити солідарність з тими, хто візьме участь у похованні.

На мене, як на секретаря Луцької міської ради, випала доля у ці непрості дні виконувати обов’язки мера міста. Перед владою стоїть непросте завдання: забезпечити громадський порядок, якісну роботу комунальних служб, а що найголовніше - уникнути брудних політичних ігор та провести прозорі демократичні вибори. Я закликаю всі політичні сили Луцька об’єднатися навколо ідей розвитку та порядку в місті. Також прошу утриматися від використання трагічних подій для реалізації власних меркантильних та вузько партійних інтересів. Запевняю громаду: поки це буде входити у мої повноваження, зроблю все, аби всі комунальні служби міста працювали максимально ефективно і панував порядок.