На Волині люди в масках заблокували управління лісового господарства

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук світлана Думська.

"Розпочалися близько 10.00. Нині приміщення заблоковане. Тривають слідчі дії.

Обшуки проводять працівники Управління захисту економіку у Волинській області під керівництвом прокуратури області.

Опрацьовуються матеріали в рамках кримінального провадження, порушеного за фактом начебто незаконного використання ДП «Ковельське ЛГ» земельних ділянок, які нібито належать до території військового полігону Повурськ.

При цьому повідомили, що обшуки триватиму в усій адміністративній будівлі".