На Волині люди в масках заблокували управління лісового господарства
У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства проводяться обшуки.
Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук світлана Думська.
"Розпочалися близько 10.00. Нині приміщення заблоковане. Тривають слідчі дії.
Обшуки проводять працівники Управління захисту економіку у Волинській області під керівництвом прокуратури області.
Опрацьовуються матеріали в рамках кримінального провадження, порушеного за фактом начебто незаконного використання ДП «Ковельське ЛГ» земельних ділянок, які нібито належать до території військового полігону Повурськ.
При цьому повідомили, що обшуки триватиму в усій адміністративній будівлі".