На Волині люди в масках заблокували управління лісового господарства

На Волині люди в масках заблокували управління лісового господарства

У Волинському обласному управлінні лісового та мисливського господарства проводяться обшуки.

Джерело: Відомості

Про це написала на своїй сторінці у Фейсбук світлана Думська.

"Розпочалися близько 10.00. Нині приміщення заблоковане. Тривають слідчі дії. 
Обшуки проводять працівники Управління захисту економіку у Волинській області під керівництвом прокуратури області.
Опрацьовуються матеріали в рамках кримінального провадження, порушеного за фактом начебто незаконного використання ДП «Ковельське ЛГ» земельних ділянок, які нібито належать до території військового полігону Повурськ.
При цьому повідомили, що обшуки триватиму в усій адміністративній будівлі".

Читайте в рубриці

Всі новини рубрики

Стрічка новин

Loading...