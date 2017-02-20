Луцька міська рада розмістила на депозит у ПриватБанку 150 000 000 гривень вільних коштів бюджету

Участь у конкурсі взяли чотири державні банки, однак за всіма критеріями першість дісталась ПриватБанку. Заявка-пропозиція та вимоги до конкурсу на офіційному сайті Луцької міської ради публікував департамент фінансів і бюджету Луцької міськради.

“Міністерство фінансів України та Національний банк України підтвердили, що ПАТ КБ «ПриватБанк» відповідає вимогам і критеріям визначеним Постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.11 №6 “Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладених (депозитних) рахунках у банках”. Тож враховуючи те, що ПАТ КБ «ПриватБанк» запропонував найвищу ставку серед претендентів, його було визначено переможцем із розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на депозитних рахунках у 2017 році”, - розповів директор Північно-Західного РУ ПриватБанку Юрій Войтенко.

Практика розміщення бюджетних коштів на депозитах у державних банках дає хороший результат. Сільські, селищні, районні, міські та обласні ради вже “полюбили” депозити, бо можна заробити десятки мільйонів гривень для поліпшення життя територіальних громад.

Депозити з вигідними відсотковими ставками в державному ПриватБанку на три місяці, півроку чи рік - це вклад у майбутнє, яке може вже зараз змінювати кожен українець чи громада відповідного населеного пункту.

Як повідомили в банку, згідно з умовами конкурсу ПриватБанк забезпечить вигідне та надійне розміщення тимчасово вільних бюджетних коштів органів влади в обсязі, визначеному самими міськими, районними, селищними та сільськими радами.

Нагадаємо, ще на початку січня 2017 року одними з перших міст, які виявили бажання розмістити свої тимчасово вільні бюджетні кошти на депозитах у ПриватБанку, стали Чернігів і Черкаси. В обсязі понад 300 млн грн відкрила депозит у ПриватБанку Чернігівська міська рада і понад 100 млн грн - Черкаська міська рада. У лютому теж свої депозити вирішили розмістити органи влади Житомира, Маріуполя та Львова.

Крім Луцької міської ради станом на середину лютого вже розмістили тимчасово вільні кошти в ПриватБанку органи місцевого самоврядування: м. Нововолинськ (Нововолинська міська рада), Луцький район ( Луцька районна рада, Липинська сільська рада, Боратинська сільська рада), Горохівський район (Горохівська районна рада, Скобелківська сільська рада), Старовижівський район (Старовижівська районна рада, Старовижівська селищна рада), Ратнівський район (Ратнівська районна рада, Видраницька сільська рада), Любешівський район (Любешівська районна рада), Маневицький район (Маневицька районна рада, Маневицька селищна рада, Колківська селищна рада).

Довідка: ПриватБанк – лідер українського ринку і входить до числа 20 найбільших банків у Східній Європі. ПриватБанк надає послуги більш ніж 25 млн клієнтів. Згідно з дослідженням ринку банківських послуг, проведеного GFK Україна, на кінець IV кварталу 2015 року 48,4% клієнтів українських банків скористалися послугами ПриватБанку і кожен третій Українець (39,3% опитаних) вважають ПриватБанк своїм основним банком. Сьогодні більше 10 млн клієнтів використовують онлайн-платформу Приватбанку – Приват24, а понад 5,5 млн клієнтів використовують мобільний додаток Приват24.