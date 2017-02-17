Залізничне пасажирське сполучення «Ковель-Хелм-Люблін» відновлять

Перспективи розвитку прикордонної залізничної інфраструктури Волинської області та Люблінського воєводства обговорили 15 лютого 2017 року під час круглого столу у Волинській обласній державній адміністрації. Українську сторону представляли заступники голови облдержадміністрації Олександр Степанцов та Сергій Кошарук, начальник управління розвитку, інвестицій та європейської інтеграції облдержадміністрації Юрій Кресак, начальник департаменту інфраструктури та туризму облдержадміністрації Іван Мирка. Позицію Республіки Польща щодо питань залізничної інфраструктури репрезентували член правління Люблінського воєводства Павел Наконечни, заступник президента міста Хелм Юзеф Гурни, радник голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з питань європейської інтеграції Томаш Майка, директор відділу розвитку, промоції і міжнародного співробітництва міста Хелм Тереза Доброволська.

Ключовою темою розмови української та польської сторін був пошук шляхів реалізації проекту залізничного пасажирського сполучення «Ковель-Хелм-Люблін», а також вирішення питань покращення прикордонної інфраструктури і транспортного сполучення. Процедура спрощеного перетину польсько-українського кордону дозволить підвищити економічні показники, покращити рівень інфраструктури та налагодити людські взаємини двох народів.

Експлуатаційні характеристики дільниці «Ковель-Ягодин-Держкордон», статистику вантажних та пасажирських перевезень надав присутнім сторонам начальник регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Укрзалізниця» Іван Груник. Окрім того, він підкреслив потребу українців здійснювати поїздки до країн Європейського Союзу, в тому числі й Польщі, з метою вирішення політичних, економічних та соціальних питань.

Поділився Іван Степанович і досвідом уже реалізованого залізничного проекту в напрямку «Київ-Львів-Перемишль», що розпочав свою роботу 23 грудня 2016 року. За його словами, міжнародний пасажирський маршрут виявився доволі зручним та необхідним, адже квитки розкуповують за лічені дні. Нині, більше 25 тис. пасажирів скористалися послугами цього маршруту.

Відтак, за інформацією Івана Груника, за 2016 рік з метою відвідування Республіки Польща послугами пасажирського поїзда сполученням Київ-Варшава скористалися 2277 пасажирів.

Радник голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з питань європейської інтеграції Томаш Майка, який і координує роботу з інвестицій європейських коштів зазначив, що робота залізничного сполучення «Ковель-Хелм-Люблін» стане потужним каталізатором для подальшої реалізації подібних проектів.

Окрім того, вдалося обговорити й особливості проходження митних процедур задля збереження особистої безпеки громадян, котрі подорожуватимуть міжнародним маршрутом.